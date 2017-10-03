Вальдано: Пике? Сборная Испании представляет футбол страны, а не правительство

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано не видит оснований для того, чтобы защитник «Барселоны» Херард Пике не приглашался в сборную Испании. Чемпион мира 1986 года уверен, что спорт не надо политизировать.
«Пике? Сборная представляет футбол этой страны, а не правительство или какую-то политическую партию», — приводит слова Вальдано Onda Cero.
Футболист «Барселоны» накануне заявил, что готов прекратить выступление за сборную Испании, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого. Также Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом.
Поведение Пике в свою очередь спровоцировало возмущение болельщиков национальной команды. Он был освистан ими во время открытой тренировки.