Вратарь «Арсенала» Чех: фанаты вернулись на нашу сторону

Голкипер «Арсенала» Петр Чех высказал мнение, что его команде удалось вернуть расположение своих болельщиков после неудачного старта сезона. После семи туров «канониры» занимают в турнирной таблице АПЛ пятое место, отставая от лидеров на пять баллов.
«После поражения от „Ливерпуля“ мы обсудили, что вернуть болельщиков на свою сторону можно лишь через настрой и труд. И, разумеется, хорошие результаты. Сейчас для этого есть всё. Мы чувствуем, что фанаты вернулись на нашу сторону. Особенно когда мы играем дома.
Каждый фанат может показать, что он несчастлив, но мы показали им то, что нужно, и теперь нас снова везде поддерживают. Это классно видеть", — цитирует Чеха интернет-портал Goal.