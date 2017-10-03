Форвард «Арсенала» Ляказетт рассказал, что его удивляет в английском футболе

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал, как проходит его адаптация в чемпионате Англии, куда он летом нынешнего года перебрался из «Лиона».
«Мне нравится Лондон, но погода здесь не очень хорошая, отличной не назовёшь. Сейчас я изучаю английский язык. Если сравнить с Францией, то в английском чемпионате очень много хороших форвардов: Гарри Кейн, Ромелу Лукаку, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Джейми Варди, Альваро Мората. Будет серьёзная битва за „Золотую бутсу“!
Я не до конца адаптировался, и некоторые вещи меня ещё удивляют. Я смотрю достаточно много матчей, чтобы лучше понять английский футбол. Меня по-настоящему удивляют решения судей. Порой они кажутся мне немного опасными. Но когда вижу, что никто их решениями не шокирован, то говорю себе, что это должно быть нормально», — цитирует форварда The Independent.