Сакки: «Наполи» может выиграть чемпионат Италии

Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился впечатлением от выступления «Наполи» в текущем сезоне Серии А. Неаполитанцы одержали 7 побед из 7 и лидируют в чемпионате Италии.
«Я не могу предсказать будущее, но «Наполи» — это команда, которая доставляет мне больше всего эмоций. Они могут выиграть скудетто.
«Наполи» показывает позитивный, атакующий, гармоничный футбол. В то время как многие пытаются выжить, у «Наполи» есть свой проект без известных игроков. Единственный футболист, которого они продали за 95 млн был Игуаин. Футбол – это зеркало жизни, так же, как в обществе есть положительные и отрицательные вещи, так и в футболе. В основе «Наполи» — стиль игры, клуб, а не отдельный игрок», — цитирует Сакки Football Italia.
Таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».