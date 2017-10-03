Головин тренируется в зале, все остальные в общей группе сборной России

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу против команды Южной Кореи. Как и накануне, участие в занятии принимают все футболисты, имеющиеся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, за исключением полузащитника ЦСКА Александра Головина. «Хавбек работает в зале», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Подопечные Станислава Черчесова 7 октября сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Список вызванных игроков сборной России на товарищеские матчи.
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