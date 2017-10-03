До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Бэйл не поможет сборной Уэльса в матчах с Грузией и Ирландией

3 октября 2017, вторник. 12:03 Футбол

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не поможет сборной Уэльса в оставшихся двух матчах группового квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года с Грузией (6 октября) и Ирландией (9 октября). Об этом сообщает Sky Sports, однако причины отсутствия 28-летнего футболиста пока не известны.

Сборная Уэльса набрала 14 очков после восьми сыгранных матчей и занимает в группе D 2-е место, претендуя на поездку на ЧМ-2018, который пройдёт в России. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Гарет Бэйл принял участие в 7 матчах квалификации, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Бэйл уступил звание лучшего игрока года Уэльса защитнику «Рединга» Гантеру
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Грузии - Футбол Сборная Ирландии — Футбол Сборная Уэльса — Футбол ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл
Новости. Чемпионат мира 2018
3 октября 2017, вторник
12:03 Бэйл не поможет сборной Уэльса в матчах с Грузией и Ирландией
11:27 Головин тренируется в зале, все остальные в общей группе сборной России
11:16 ФИФА не видит рисков для срыва сроков сдачи стадиона «Волгоград Арена»
05:09 РФС представил видео о начале подготовки сборной России к ближайшим матчам
03:41 Калинич не поможет сборной Хорватии в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018
02:53 Получивший повреждение на тренировке Лукаку избежал перелома лодыжки
02:31 Марлос: как дебютант сборной, я спою песню на украинском языке
01:35 Рыбусь: слышал об избиении фанатами игроков «Легии», я в шоке
01:27 В. Габулов: Азмун — очень быстрый и всесторонне развитый нападающий
01:19 В. Габулов: дай бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей
00:22 Азмун: решение о своём будущем приму после ЧМ-2018, хочу играть в больших лигах
00:11 Игрок «Амкара» Эззатоллахи пропустит первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018
2 октября 2017, понедельник
23:29 И. Попов: в матче с «Ливерпулем» получил лёгкий мышечный спазм, но всё прошло
22:41 Агент Смольникова: сложившаяся ситуация задевает, тот же Кришито играет всегда
22:36 Шевченко: для Украины важно занять первое место в отборочной группе на ЧМ-2018
21:52 Отец Дзадзы: тренерам сборной Италии можно было принять моего сына во внимание
21:35 Криушенко — о поражении от Люксембурга: у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо
21:09 Уинкс вызван в сборную Англии вместо Джонса
20:43 Пануччи: оказавшись на ЧМ-2018, Италия вспомнит об умении добираться до финала
19:39 Путин 3 октября обсудит подготовку России к чемпионату мира — 2018
19:15 Зинченко: игроки сборной Украины поддержат Марлоса во всём, в чём будет нужно
19:00 Чаепитие Кокорина, удивлённый Черчесов и другие фото с тренировки сборной России
18:20 Черчесов — о вратарской линии: круг сужается, мы провели селекционную работу
17:31 Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне
17:25 ФИФА оштрафовала сборную Германии на € 28 тыс. за проявление нацизма фанатами
17:21 Вентура: если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018, это будет катастрофа
17:01 Вратарь сборной Украины Пятов: скажут — поедем на ЧМ в Россию, не скажут – нет
16:05 Защитник «Динамо» Хольмен впервые вызван в сборную Швеции
15:47 Гальярдини и Кристанте вызваны в сборную Италии вместо Верратти и Пеллегрини
15:23 Хавбек «Тосно» Нуну Роша: российский чемпионат – один из самых сильных в Европе
15:08 Одриосола, Виера и Адурис заменят Карвахаля, Иньесту и Морату в сборной Испании
14:56 Вернер не поможет сборной Германии в матчах с Северной Ирландией и Азербайджаном
14:19 Губернатор: поле «Ростов-Арены» нуждается в доработке, но будет готово в срок
14:10 Сборная России начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном
13:25 Сарри недоволен, что Мартинес вызвал Мертенса в сборную Бельгии
13:19 Всероссийский конкурс волонтёрских проектов ЧМ-2018 стартует 20 октября
13:09 Де Росси может пропустить матчи сборной Италии из-за проблем с мениском
12:44 Кубок чемпионата мира увидели более 15 тыс. жителей Уфы
10:55 Инсинье: сборная Италии не боится стыковых матчей, мы хотим сыграть на ЧМ-2018
08:44 Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором
02:43 Еськов назначен главным арбитром на матч отбора ЧМ-2018 Испания — Албания
02:00 Иньеста, Мората и Карвахаль не помогут Испании в матчах с Албанией и Израилем
01:15 Дешам вызвал Рами в сборную Франции на замену Косельни
1 октября 2017, воскресенье
23:16 Верратти пропустит матчи сборной Италии с Македонией и Албанией
21:07 Пике со слезами на глазах сообщил, что готов уйти из сборной Испании
Все новости RSS
Партнерский контент