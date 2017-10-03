Бэйл не поможет сборной Уэльса в матчах с Грузией и Ирландией

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не поможет сборной Уэльса в оставшихся двух матчах группового квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года с Грузией (6 октября) и Ирландией (9 октября). Об этом сообщает Sky Sports, однако причины отсутствия 28-летнего футболиста пока не известны.
Сборная Уэльса набрала 14 очков после восьми сыгранных матчей и занимает в группе D 2-е место, претендуя на поездку на ЧМ-2018, который пройдёт в России. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Гарет Бэйл принял участие в 7 матчах квалификации, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Бэйл уступил звание лучшего игрока года Уэльса защитнику «Рединга» Гантеру