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Агент: Е. Черновым интересуются три российских топ-клуба

3 октября 2017, вторник. 12:09 Футбол

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Евгения Чернова, рассказал об интересе к футболисту «Зенита», выступающему за «Тосно» на правах аренды, со стороны российских топ-клубов.

«Им интересуются уже не два, а три российских топ-клуба, но каких, я сказать не могу. Мне говорили: «Мы за Женей следим, он нам интересен. Держи в курсе, как развиваются события с «Зенитом».

Я общался с руководителями «Зенита» — после аренды в «Тосно» Женя вернётся в расположение клуба, и будет приниматься решение. Сейчас у Чернова действующий контракт с петербургским клубом, и разговор в первую очередь будет с ним. Будем отталкиваться от того, нужен ли он будет в мае-июне. Конечно, он хочет остаться. Думаю, «Зенит» близок к тому, чтобы стать чемпионом этого сезона – кто откажется попробовать свои силы в таком сильном клубе?

Диалог между Женей и главным тренером сборной ведётся постоянно – у Станислава Черчесова такие методы. Он постоянно общается с футболистами – где-то поправляет. Бывает, жёстко. Мы со Станиславом Саламовичем после второго вызова Женьки пока не созванивались и не виделись. Не могу сказать, что к нему есть пристальное внимание – если бы что-то было, Женя бы мне сказал. А так, просто рабочая атмосфера», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.

Чернов: приятно слышать шутки, что «Тосно» скоро станет базовым клубом сборной
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Тосно Александр Маньяков Евгений Чернов Трансферы
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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