Орлов: Паредес в России №1 на своей позиции

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес является лучшим в РФПЛ на своей позиции, но при этом отметил, что аргентинец не всегда помогает своей команде в атаке.
«У Паредеса поставленный удар — это не единственный его козырь. Видели, как он исполняет диагонали? В России он №1 на своей позиции, но есть другая проблема.
Смотрели как-то с Сашей Чевадзе матч «Зенита». Он спрашивает: «А почему 5-й номер отдаёт пас и не бежит вперёд — он ведь полузащитник!? Я играл центрального защитника и всегда участвовал в атаке. Лишняя пара ног в чужой штрафной — неожиданность для соперника, полузащитники должны туда лезть. Паредес туда пока не бежит. Либо не хватает сил, либо чего-то не понимает», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате" в ближайшее время.