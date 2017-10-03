Хавбек Ламбарский: когда перешёл в «Краснодар», всё было словно во сне

Полузащитник «Олимпийца» Игорь Ламбарский, ранее выступавший за «Краснодар» и «Урал», рассказал, почему ему не удалось закрепиться в основном составе команд РФПЛ.
«Мы играли с тираспольским «Шерифом», и на этом матче присутствовал селекционер краснодарского клуба. Он отметил меня и Валерия Чуперку. Мы поехали на просмотр, а вскоре оба подписали контракты с «Краснодаром».
Я сразу же начал играть в российской Премьер-Лиге, забил гол в ворота «Спартака-Нальчик». Всё было словно во сне. Мне даже самому не верилось в происходящее. Но главный тренер «быков» Славолюб Муслин продолжал мне доверять. Ещё запомнилось, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий каждую неделю приезжал в команду, разговаривал со всеми игроками и тренерами. Конечно же, приятно поразила база клуба. Для футболистов там созданы все условия.
Почему же не удалось закрепиться в рядах чёрно-зелёных? Причина банальна: я получил травму. Два месяца не тренировался. Потом ещё одна травма, и в результате я выбыл из строя до конца сезона. Меня отдали в аренду, в красноярский «Енисей», где я повредил коленный сустав. В общем, не играл довольно долго.
В Екатеринбурге, в отличие от «Краснодара», тренеры мне не доверяли. Всё-таки «Уралу» приходилось бороться за выживание. А мне находилось место только в дубле. В итоге в феврале 2016 года мы расторгли контракт с «Уралом» по обоюдному согласию", — цитирует Ламбарского пресс-служба «Олимпийца».