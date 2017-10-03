«Урал» 4 октября начнёт подготовку к матчу с «Анжи»

Футболисты «Урала» после матча со «Спартаком» в 12-м туре РФПЛ (0:2) получили три дня отдыха и возобновят тренировки 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
Команда соберётся на «Уралмаше», где проведёт вечернюю тренировку. Затем подготовка команды к матчу 13-го тура РФПЛ против «Анжи» продолжится в «Бажовии» 5 и 6 октября, где у команды запланировано не только несколько тренировок на поле, но и теоретическое занятие. 7 октября футболисты «Урала» проведут контрольный матч против молодёжной команды. Эта игра пройдёт на «Уралмаше». Там же подопечные Александра Тарханова и будут готовиться в дальнейшем ко встрече с махачкалинцами.
Отметим, что подготовку к 12-м туру екатеринбуржцы начнут без футболистов, вызванных в свои национальные сборные. Так, в главную команду Армении отправились Вараздат Ароян и Эдгар Манучарян; в сборную Грузии улетел Георгий Чантурия; а в сборную Камеруна – Петрус Бумаль. Кроме того, в расположении молодёжной сборной России находится Никита Чернов. Они присоединятся к «Уралу» на следующей неделе.