Защитник «Зриньски» Галич лишился яичка после полученной травмы в Кубке Боснии

Защитник ФК «Зриньски» Марин Галич лишился яичка в результате травмы, которую получил в матче Кубка Боснии с ФК «Слога» (0:1). В одном из эпизодов игрок соперника Йоко Стокич ударил Галича сзади между ног. 22-летний футболист продолжил матч, но после игры почувствовал себя плохо. Галичу потребовалась операция, в ходе которой игроку удалили одно яичко.
«Операция прошла успешно, я больше не чувствую боли. В будущем придётся лучше заботиться о себе, носить специальные щитки на каждый тренировке и игре. Нужно думать о потомстве и карьере», — сказал Галич в интервью sportsport.ba.
Видео эпизода с травмой можно посмотреть на канале ETVIDEO в YouTube.