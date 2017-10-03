ЦСКА и «Уфа» проведут 9 октября товарищеский матч

9 октября (начало — в 12:00 мск) на основном поле стадиона «Октябрь» московский ЦСКА без игроков, вызванных в национальные сборные, проведёт товарищеский матч с «Уфой». Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, вход будет свободным.
Отметим, что команды недавно провели очный матч в рамках 12-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:0. В концовке ЦСКА мог вырвать победу, но Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти на 89-й минуте встречи.
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо не забил пенальти на 89-й минуте