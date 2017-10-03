Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду пошутил, что после окончания карьеры может стать боксёром. Об этом 32-летний португалец рассказал в интервью бывшему одноклубнику по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду, который ныне работает на телевидении.
«Где я вижу себя через 10 лет? 10 лет – это очень много. Может быть, я буду боксёром, как ты!» — цитирует Роналду The Telegraph.
Ранее 38-летний Рио Фердинанд признался, что намерен попробовать свои силы в боксе, но профессиональную карьеру начинать не собирается.
Рио Фердинанд: не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала