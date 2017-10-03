Кокорин: история с шампанским? Это произошло на отдыхе, не надо об этом забывать

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин отвечая на вопрос о том, не было ли страха, что история с усами, которая произошла в июне этого года, скажется на его вызове в национальную команду, перепутал и рассказал об истории с шампанским в июле 2016 года. Это футболист подтвердил корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
«Ладно, если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную, но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать», — рассказал Кокорин.
Сборная России продолжает подготовку к двум товарищеским матчам против Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).
Достойны ли Кокорин и Мамаев и дальше выступать за сборную?
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