Джикия: Бышовец поможет сборной России разобраться в тонкостях игры корейцев

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, как национальная команда готовится к товарищескому матчу против Южной Кореи, выразив мнение, что посетивший тренировку Анатолий Бышовец, поможет национальной команде разобраться в тонкостях игры соперника.
«Сегодня Бышовец посетил тренировку в Новогорске. Пообщаемся с Анатолием Фёдоровичем. Уверен, он поможет нам разобраться в тонкостях игры сборной Кореи.
За полгода я стал уверенней чувствовать себя в команде. Считаю себя её частью. Всё получается не так, как раньше. В сборной отличное настроение.
Считаю ли себя лидером? Тренер определяет лидеров на поле. А что касается позиции на поле, то буду играть там, где скажет главный тренер. Из состава сборной Кореи никого не знаю. Только знаю, что их команда собрана из очень быстрых игроков», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Напомним, что 71-летний Анатолий Бышовец тренировал сборную Южной Кореи с 1994 по 1995 год. Матч Россия — Южная Корея состоится 7 октября и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».