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Полиция предотвратила теракт в преддверии матча «ПСЖ» — «Бордо»

3 октября 2017, вторник. 13:30 Футбол

Французская полиция предотвратила теракт в преддверии матча 8-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бордо» (6:2). Об этом сообщает Daily Mail.

Самодельное взрывное устройство из четырёх газовых баллонов, которое должно было быть активировано с помощью звонка с мобильного телефона, было найдено возле стадиона «Парк де Пренс» в 4:30 утра (5:30 мск). В ходе разыскных мероприятий арестованы пять человек, включая исламистского экстремиста, который находился под наблюдением.

Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Правоохранительные органы до сегодняшнего дня не хотели публиковать информацию, так как антитеррористическая полиция проводила рейды в пригороде Парижа.

Напомним, что в 2015 году произошли теракты в Париже, в том числе около стадиона «Стад де Франс», где проходил матч Франция – Германия.

9 терактов на футбольных матчах: от Донецка до Стамбула
Очередной взрыв грянул рядом с футбольным стадионом — на сей раз в Стамбуле. Вспоминаем аналогичные трагические эпизоды.
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Бордо ПСЖ
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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