Доктор Лю Хуншен: причина травм в «Спартаке» — очень сильная физическая нагрузка

Китайский доктор Лю Хуншен, который 13 лет проработал в «Спартаке», объяснил причину большого количества травмированных футболистов в стане красно-белых, имеющих мышечные повреждения.
«Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда – надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Ещё может быть связано с питанием – нельзя много сладкого. Но вряд ли в «Спартаке» не следят за этим. А главная причина – очень сильная физическая нагрузка.
Конечно, игроки сдают специальные анализы – кровь на биохимию. Это дело врачей, они же должны следить за тренировками и тем, чем команда занимается на поле. Если доктор понимает, что нагрузки лишние, надо сказать об этом тренерам. Правда, нормальному тренеру об этом говорить не надо. Он и так это видит и, когда надо, спросит у врача, какую нагрузку давать.
Когда тренером по физподготовке работал Хавьер, команда была готова лучше, чем сейчас. Испанец продолжает работать в «Спартаке», но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом. Хавьер всё правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам раньше иногда говорил тренерам: «Это уже лишнее!» Слушать меня или нет – их дело", — цитирует Лю Хуншена «Советский спорт».