«Интер» и «Милан» решили не строить свои стадионы, а реконструируют «Сан-Сиро»

«Интер» и «Милан», выступающие на одном стадионе, решили не строить отдельные арены. La Repubblica сообщает, что миланские клубы реконструируют «Сан-Сиро», на котором проводят домашние матчи.
Накануне представители «Милана» и «Интера» встретились с мэром Джузеппе Салой, чтобы обсудить будущее домашней арены. В итоге было принято решение реконструировать стадион. Клубы готовы инвестировать в ремонт «Сан-Сиро» с обязательством продолжить выступать на данной арене.
Ранее сообщалось, что россонери могут построить стадион в районе Портелло, но в последствии отказались от этого варианта.
Последний раз «Сан-Сиро» был реконструирован в 1989 году, а построен в 1925 году.
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