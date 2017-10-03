Команда «Лидер» во главе с Кадыровым проведёт матч с ветеранами сборной Италии

Команда «Лидер» во главе с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым сыграет матч с ветеранами сборной Италии на стадионе в Грозном в субботу, 7 октября.
«В столице Чеченской Республики Грозном 7 октября состоится футбольный матч между командой „Лидер“ и сборной ветеранов Италии. Матч приурочен ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдёт на стадионе „Ахмат-Арена“, приедут легенды российского и итальянского футбола», — говорится на официальном сайте глвы и правительства Чечни.
В состав команды «Лидер» войдут также другие высокопоставленные лица республики, а также известные российские футболисты Александр Кержаков и Валерий Карпин, игроки клуба «Ахмат». За команду сборной ветеранов Италии выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие.