Оуэн считает, что «Арсенал» не финиширует в АПЛ в первой четвёрке

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказал мнение, что по итогам текущего сезона в чемпионате Англии «Арсеналу» не удастся попасть в четвёрку лучших команд. После 7 туров «канониры» занимают в таблице пятую позицию.
«Они привыкли побеждать более слабые команды в лиге. Хоть они уверенно и обыграли „Брайтон“, глядя на них, я не вижу того же мастерства, которым обладают „Манчестер Сити“, „Манчестер Юнайтед“ или „Ливерпуль“. Я не думаю, что они финишируют в топ-4. Они недостаточно хороши для этого. Пятое, шестое, седьмое место — это их позиция», — сказал Оуэн в эфире BT Sport.
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