Нападающий «Арарата» Павлюченко избежал травмы

Повреждение нападающего московского «Арарата» Романа Павлюченко в матче со «Строгино» (2:1) оказалось не столь серьёзным. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. 35-летний футболист уже начал подготовку к игре 12-го тура Первенства ПФЛ против «Динамо-Брянск». Встреча состоится 7 октября.
Напомним, что на 51-й минуте встречи со «Строгино» капитан «Арарата» попросил замену. Причиной рокировки стал спазм икроножной мышцы. В этой встрече Роман Павлюченко отметился голом, который стал для него девятым в семи матчах ПФЛ.
Голы Ребко и Павлюченко принесли «Арарату» победу над «Строгино»