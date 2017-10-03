Ванхазебрук сменил Вайлера на тренерском мостике «Андерлехта»

Руководство «Андерлехта» объявило имя нового главного тренера. Им стал Хейн Ванхазебрук, который сменил на тренерском мостике Рене Вайлера. Информацию подтвердили в пресс-службе «Андерлехта».
Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на три года. Руководство «Андерлехта» официально представит нового тренера на пресс-конференции 3 октября.
Последние три года Ванхазебрук руководил «Гентом». Под его руководством команда выиграла чемпионат Бельгии сезона-2014/15, дважды бронзу и Суперкубок Бельгии 2015 года.
«Андерлехт» после 9 туров занимает в чемпионате 7-е место.
Главный тренер «Андерлехта» покинул свой пост