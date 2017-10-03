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Кавани — о конфликте с Неймаром: ничего серьёзного не произошло

3 октября 2017, вторник. 15:39 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о конфликте с партнёром по команде Неймаром, отметив, что ничего серьёзного не произошло.

«Это футбол, такое иногда происходит. Но ничего серьёзного не случилось, и все об этом знают. Это то, что мы обсуждаем в раздевалке, у каждого есть своё мнение, но всё разрешилось. Важно, чтобы каждый стремился к одной цели», — цитирует Кавани Sky Sports.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери принял решение, что Эдинсон Кавани и Неймар будут исполнять пенальти по очереди.

Неймар – о конфликте с Кавани: журналисты говорят о вещах, о которых не знают
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Неймар Эдинсон Кавани
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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