Кавани — о конфликте с Неймаром: ничего серьёзного не произошло

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о конфликте с партнёром по команде Неймаром, отметив, что ничего серьёзного не произошло.
«Это футбол, такое иногда происходит. Но ничего серьёзного не случилось, и все об этом знают. Это то, что мы обсуждаем в раздевалке, у каждого есть своё мнение, но всё разрешилось. Важно, чтобы каждый стремился к одной цели», — цитирует Кавани Sky Sports.
Ранее главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери принял решение, что Эдинсон Кавани и Неймар будут исполнять пенальти по очереди.
Неймар – о конфликте с Кавани: журналисты говорят о вещах, о которых не знают