«Локомотив» может провести товарищеский матч с минским «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» во время паузы, связанной с выступлением национальных команд в октябре, может провести товарищеский матч с минским «Динамо». По нашей информации, между клубами существует предварительная договорённость о приезде минской команды в Москву, однако дата и место проведения игры пока уточняются. В пресс-службе «Локомотива» воздержались от комментариев на эту тему.
После 12 туров подопечные Юрия Сёмина занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги второе место. «Динамо» в чемпионате Беларуси после 24 туров занимает третью позицию. Отметим, что главным тренером минского клуба является экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко.
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