Президент «Анжи» Кадиев — арбитру Матюнину: ты что, убиваешь команду?

Президент «Анжи» Осман Кадиев в перерыве матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», завершившегося со счётом 2:2, накричал на арбитра встречи Алексея Матюнина.
«Ты что, убиваешь команду?» — воскликнул Кадиев.
Отметим, что «Анжи» ушёл на перерыв, ведя в счёте (1:0), но в итоге не удержал преимущество. Махачкалинская команда вышла вперёд на 20-й минуте, когда Олег Данченко распечатал ворота Андрея Лунёва. На 57-й минуте сине-бело-голубые сумели отыграться — свой очередной гол забил Александр Кокорин. Однако ничейный счёт продержался недолго — две минуты спустя Адлан Кацаев вывел хозяев поля вперёд. Спастись от поражения петербургская команда сумела на 85-й минуте — счёт сравнял Леандро Паредес.
Видео сцены, в ходе которой Кадиев накричал на арбитра, можно посмотреть на официальном канале «Зенита» в YouTube.