Игроки «Анжи» после матча с «Зенитом» получили три выходных

Футболисты «Анжи» после домашней игры 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:2) получили три дня отдыха и возобновят тренировки 4 октября. Как сообщает пресс-служба «Анжи», команда соберётся на базе в Махачкале, где проведёт вечернюю тренировку. Затем подготовка к матчу 13-го тура против «Урала» продолжится на полях «Анжи-Арены», где запланированы теоретические занятия и двухразовые тренировки.
В тренировочном процессе не будут принимать участие футболисты, вызванные в сборные. Это голкипер Георгий Лория (сборная Грузии), защитник Мирал Самарджич (сборная Словении) и полузащитник Аяз Гулиев (молодёжная сборная России). Игроки присоединятся к «Анжи» на следующей неделе.
Вероятно, что в ходе паузы в РФПЛ «Анжи» проведёт контрольную встречу.
«Анжи» — «Зенит» — 2:2. Видеообзор матча