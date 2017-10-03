Карадениз: скоро мне 38 лет, и я хочу выиграть как минимум ещё один кубок

Турецкий полузащитник казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз, которому в январе исполнится 38 лет, рассказал о планах на будущее.
«Скоро мне будет 38 лет, и я хочу выиграть как минимум ещё один кубок, я очень люблю футбол и живу им. Хочу продолжить свою карьеру в футболе и быть тренером. Уже сейчас понимаю, что нужно будет много учиться и заниматься, чтобы стать хорошим тренером. Но я готов, я никогда не боялся трудностей, они делают выполняемую задачу только интереснее», — цитирует Карадениза пресс-служба «Рубина».
Контракт Карадениза с «Рубином» истекает в июне 2018 года. В составе «Рубина» Гёкдениз дважды выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз победил в Кубке России.
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Когда «Рубин» возвращает себе победы, в его составе расцветает человек, который этими победами одержим.