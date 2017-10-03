Материалы по делу трансфера М'Вила в «Динамо» переданы в Следственный комитет

Президент ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский поделился информацией о сорвавшемся переходе полузащитника «Рубина» Янна М'Вила в московское «Динамо». Стржалковский рассказал, что материалы по трансферу изучает Следственный комитет России.
М'Вила летом 2015 года достиг договорённости с «Динамо» о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. Полузащитник подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане бело-голубых, которое было частично удовлетворено палатой по разрешению споров РФС в октябре 2016 года.
«У меня, если честно, многие сделки прошлых лет вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику М'Вила. Он не провёл ни одного матча за «Динамо». Это очень тёмная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю.
Выступал он за «Рубин», числился у нас, но не мог играть, потому что пришёл после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения. Потом «Динамо» заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить € 900 тыс.
Эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, € 600 тыс. плюс 30% налога – перевели € 780 тыс. ещё при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения.
Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей», — цитирует Стржалковского «Спорт-экспресс».