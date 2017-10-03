Пароло: выход на чемпионат мира 2018 года — это долг сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Марко Пароло поделился мыслями о цели «скуадра адзурра» выйти на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Выход на чемпионат мира — это долг сборной Италии. Если мы не попадём туда, это будет катастрофой. Мы все очень хотим попасть на этот турнир. Нужно оставаться позитивными и всегда стараться улучшить что-то», — цитирует Пароло Football Italia.
Турнирное положение в группе G за два тура до окончания квалификации: 1. Испания — 22 очка; 2. Италия — 19; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 9; 5. Македония — 7; 6. Лихтенштейн — 0.
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