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ЧМ-2018 - Европа
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Путин рассказал, чего болельщики ждут от футболистов сборной России на ЧМ-2018

3 октября 2017, вторник. 17:50 Футбол

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, чего ждут болельщики от футболистов сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Конечно, болельщики ждут, что футболисты сборной команды России – хозяйки чемпионата – покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей», — заявил глава РФ в ходе сегодняшнего заседания совета по развитию физической культуры и спорта.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Владимир Путин Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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