Путин рассказал, чего болельщики ждут от футболистов сборной России на ЧМ-2018

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, чего ждут болельщики от футболистов сборной России на домашнем чемпионате мира.
«Конечно, болельщики ждут, что футболисты сборной команды России – хозяйки чемпионата – покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей», — заявил глава РФ в ходе сегодняшнего заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.
Путин поручил обеспечить максимальное количество недорогих билетов на ЧМ-2018