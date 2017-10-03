Глава Минспорта пообещал сдачу в срок всех стадионов к ЧМ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что все стадионы, которые готовятся к чемпионату мира 2018 года, будут сданы в срок.
«На данный момент ситуация находится под контролем. Стадионы будут сданы в срок», — сказал Колобков на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», сообщает «Интерфакс».
Колобков отметил, что в настоящее время есть отставание на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре. По его словам, уже применены штрафные санкции в отношении подрядчиков, разработан график ликвидации допущенных отставаний. Министр рассказал, что в высокой степени готовности находятся стадионы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Калининграде, кроме того, достигнута строительная готовность на стадионах в Волгограде, Нижнем Новгороде и Саранске.