Сборная России в ноябре может провести матч с Испанией на стадионе «Спартака»

Сборная России в конце ноября этого года может сыграть товарищеский матч с командой Испании в Москве на стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он объяснил, что проведение игры зависит от того, кто выйдет из группы квалификации на чемпионат мира 2018 года, информирует ТАСС.
За два тура до конца отбора сборная Испании лидирует в группе G, опережая на три очка команду Италии. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места сыграют в ноябре стыковые матчи за право поехать на мундиаль.
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