Фурсенко: Петербург, наше достояние, строили иностранцы, так будет и с «Зенитом»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подчеркнул, что Санкт-Петербург строили иностранные архитекторы, и теперь город является достоянием России, так же будет и с «Зенитом».
Напомним, что на сегодняшнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ глава государства Владимир Путин отметил наличие большого количества иностранцев в «Зените», комментируя слова Фурсенко об успехах петербургского клуба.
«Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику. Мы согласны с тем, что надо развивать российский футбол, но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург: приехали иностранные архитекторы, а теперь это наше достояние. Так же будет и с „Зенитом“.
Из группы (на ЧМ-2018. — Прим. ред.) мы выйдем точно. Уверен, что составим конкуренцию самым сильным командам», — цитирует Фурсенко «Р-Спорт».