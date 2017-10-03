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Моуринью: «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля», она самый сильный соперник «МЮ»

3 октября 2017, вторник. 18:49 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что «Бенфика» — самый сильный оппонент английской команды в группе Лиги чемпионов. В первых двух турах турнира португальцы уступили ЦСКА (1:2) и «Базелю» (0:5).

«Поражение со счётом 0:5 от „Базеля“ не поменяло моё мнение о том, что „Бенфика“ — наш самый сильный соперник в группе.

У „Бенфики“ были два сложных матчах, но она всё равно сильнее ЦСКА и „Базеля“», — приводит слова Моуринью SAPO Desporto.

Турнирное положение в группе А после двух туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 6 очков. 2. «Базель» — 3. 3. ЦСКА — 3. 4. «Бенфика» — 0.

Источник: SAPO Desporto Сообщить об ошибке
Теги
Базель Бенфика Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Жозе Моуринью
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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