Моуринью: «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля», она самый сильный соперник «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что «Бенфика» — самый сильный оппонент английской команды в группе Лиги чемпионов. В первых двух турах турнира португальцы уступили ЦСКА (1:2) и «Базелю» (0:5).
«Поражение со счётом 0:5 от „Базеля“ не поменяло моё мнение о том, что „Бенфика“ — наш самый сильный соперник в группе.
У „Бенфики“ были два сложных матчах, но она всё равно сильнее ЦСКА и „Базеля“», — приводит слова Моуринью SAPO Desporto.
Турнирное положение в группе А после двух туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 6 очков. 2. «Базель» — 3. 3. ЦСКА — 3. 4. «Бенфика» — 0.