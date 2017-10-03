Мутко: позиция Путина — защищать доморощенных игроков

Президент РФС Виталий Мутко после заседания совета по развитию физической культуры и спорта рассказал, что интересовало президента России Владимира Путина.
«У нас прекрасные школы, академии. Президент был в Краснодаре, обратил внимание на академию одноимённого клуба, много общался с Сергеем Галицким. Сегодня, когда Сергей Фурсенко начал выступать, Путин сразу стал спрашивать у меня, уточнять, какой сейчас лимит на легионеров, как мы защищаем своих игроков.
Конечно, конкурировать сложно, проще привести готового легионера, чем вложить силы и воспитать своего. Позиция Путина заключается в том, чтобы мы всё-таки защищали доморощенных игроков. Потому что нынешняя среда неконкурентная, любой клуб может привезти легионера, и свой воспитанник не получит шанс», — приводит слова Мутко RT.