В «Томи» прокомментировали слухи о том, что команда с мая не получает зарплату

В пресс-службе «Томи» прокомментировали появившуюся сегодня в прессе информацию о том, что игрокам, тренерам и сотрудникам команды не платят зарплату с мая этого года.
«В острой фазе финансовый вопрос сейчас не стоит. Те проблемы, о которых много говорили зимой и в прошлом году, остро перед клубом в этом году не стоят. Есть небольшие задолженности, но абсолютно ясна картина, что и когда мы получим.
У нас есть представление и понимание, как этот вопрос будет решаться. Сейчас нас больше волнуют проблемы не финансового, а спортивного характера», — сообщили в пресс-службе «Томи» корреспонденту «Чемпионата» Марку Бессонову.
После 16 туров ФНЛ «Томь» занимает 15-е место в турнирной таблице первенства.
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