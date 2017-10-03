Роналду посоревновался со звездой фристайла

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал героем видеоблога Суфиана Тузани, занимающегося футбольным фристайлом.
32-летний португалец оценил бутсы 1912 года, а также рассказал о своих новых бутсах. Роналду попробовал выполнить трюки с мячом 1905 года и упражнение на концентрацию. Кроме того, четырёхкратный обладатель «Золотого мяча» посоревновался со звездой фристайла в навыках обращения с мячом.
Видео с нападающим «Реала» Криштиану Роналду можно посмотреть на канале Суфиана Тузани в YouTube.
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