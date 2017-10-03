Ван Дейк: летом хотел сделать шаг вперёд, но сейчас ни о чём не жалею

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк признался, что не сожалеет о том, что не смог покинуть свою нынешнюю команду минувшим летом. Голландец подал запрос о трансфере, но руководство «святых» решило сохранить футболиста в своих рядах. Главным претендентом на ван Дейка считался «Ливерпуль».
«Я ни о чём не жалею. Конечно, я хотел сделать шаг вперёд, однако „Саутгемптон“ не захотел продавать меня. Я профессионал, поэтому буду отдаваться ради клуба полностью», — приводит слова ван Дейка интернет-издание Bleacher Report.
Ван Дейк может лишиться капитанской повязки в «Саутгемптоне»