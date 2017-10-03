Калошин: не видел, чтобы в таких случаях, как в матче ЦСКА, пенальти перебивали

Делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал спорные эпизоды матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа» (0:0), который обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.
«На 88-й минуте был по делу назначен пенальти в пользу ЦСКА. Защитник „Уфы“ ошибся и был вынужден фолить. Сам фол пограничный — между жёлтой и красной карточками. Жёлтая карточка — это минимум.
Что касается того, что вратарь „Уфы“ далеко вышел и до удара с „точки“ в штрафную забежало несколько игроков, то нигде в последнее время я не видел, чтобы пенальти в таких случаях перебивали. Недавно был матч Лиги чемпионов, и там в аналогичной ситуации игра была продолжена. С точки зрения теории были нарушения со стороны обеих команд, но на практике никто из судей не дал бы снова пробить 11-метровый.
На 79-й минуте у вратаря „Уфы“ выбили мяч. То, что мяч ударился о газон, — это всё равно фаза владения. Нужно было давать свободный и показывать карточку Чалову. Это неуважение к сопернику. Неважно, выбивается мяч из рук или так, как здесь», — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».
(Момент с назначением пенальти — с 1.35)
Видео можно посмотреть в официальном канале ЦСКА в YouTube.