Радиостанция «Спорт FM» принесла извинения за пост в социальных сетях, связанный с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
SMM-менеджер, опубликовавший данный пост, был уволен, а радиостанция пообещала усилить контроль за публикациями.
«Редакция «Спорт FM» приносит свои извинения футбольному клубу «Спартак» (Москва), главному тренеру команды Массимо Каррере, болельщикам клуба и всем поклонникам футбола за неподобающий и выходящий за рамки приличия и журналистской этики пост в социальных сетях нашей радиостанции о Массимо Каррере. SMM-менеджер, разместивший этот пост без ведома руководства, был уволен. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, мы будем ответственнее подходить к подбору кадров и усилим контроль за публикуемыми материалами», — говорится на странице радиостанции в соцсети «ВКонтакте».
«Спорт FM» уволил SMM-менеджера за пост с Каррерой