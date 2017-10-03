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«Торпедо» призвало болельщиков пересмотреть поведение на трибунах

3 октября 2017, вторник. 20:26 Футбол

Выступающее в зоне «Центр» первенства ПФЛ московское «Торпедо» обратилось к болельщикам. В заявлении, опубликованном на официальном сайте «Торпедо», клуб назвал непристойной атмосферу на домашнем матче 11-го тура с брянским «Динамо» (0:0) и призвал поклонников пересмотреть поведение на стадионе.

«Уважаемые болельщики! ФК «Торпедо Москва» в лице руководства, тренерского штаба, футболистов и ветеранов команды обращается к вам после субботнего матча с брянским «Динамо», который состоялся на стадионе имени Э.А. Стрельцова.

Сегодня команда прикладывает максимум усилий, чтобы показывать качественный футбол и добиваться положительного результата. По многочисленным просьбам болельщиков, несмотря на ограничения со стороны полиции ввиду частичной неготовности стадиона, нам удалось вернуться на исторически родную арену. Как следствие, количество зрителей на домашних матчах значительно увеличилось, что не может не радовать всех, кому небезразлична судьба чёрно-белых. Во многом благодаря вашей поддержке команде удается одерживать победы. Иногда случаются и потери очков, но вы всё равно продолжаете оставаться с «Торпедо». За что вам огромное спасибо!

Но в минувшую субботу атмосфера на арене имени Э.А. Стрельцова была непристойной. Совершенно недопустимы ситуации, которые происходили на стадионе по ходу матча: постоянные нецензурные скандирования, использование пиротехники, оскорбления в адрес команды соперника. Клуб не раз уже был оштрафован за различные нарушения зрителей по ходу текущего сезона, а по итогам встречи с «Араратом» мы будем вынуждены играть на пустом стадионе домашний матч с раменским «Сатурном». Всё это создает дополнительные проблемы для деятельности клуба и негативно сказывается на результатах команды.

Мы убедительно просим вас о понимании и призываем пересмотреть своё поведение на трибунах. Пожалуйста, ведите себя в рамках закона, иначе очередной провокационный шаг может привести к более суровым спортивным санкциям в отношении «Торпедо». Помните, команда играет для вас и ей небезразличны история клуба и болельщики! Давайте вместе двигаться вперёд!" — говорится в заявлении «Торпедо».

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Источник: Официальный сайт ФК "Торпедо" Сообщить об ошибке
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ФК Торпедо М Болельщики — Футбол
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