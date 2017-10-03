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Карасёв: из-за шума болельщиков в Стамбуле арбитры не могли слышать друг друга

3 октября 2017, вторник. 20:48 Футбол

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился впечатлениями от обслуживания матча группового этапа Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг» (2:0). Игра прошла 26 сентября в Стамбуле.

«Это незабываемо, поскольку за последние несколько лет нам довелось поучаствовать во многих серьёзных матчах и турнирах, но этот матч стоит особняком по антуражу, атмосфере. Наверное, впервые мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения болельщиков — такой там стоял шум, свист.

Вернер, у которого возникли проблемы из-за шумового давления, с нами не общался. И мы были удивлены, поскольку никаких физических повреждений не было. Он нормально передвигался, и вдруг в момент остановки игры резервный арбитр Гаврилин подошёл с табличкой и сказал, что меняют нападающего. Мы все были немного удивлены, но по прошествии дня-двух прочитали информацию в Интернете.

К сожалению, по ходу матча возникли проблемы с освещением. Наверное, это тоже впервые в моей карьере, да и в карьере всей нашей бригады. Было немного необычно, что игра не возобновлялась в течение 10 минут. Половина стадиона погасла в начале второго тайма, и по прошествии 10 минут игра возобновилась, поскольку смогли ликвидировать неполадки.

Думаю, мы можем быть довольны своей работой на этом матче. К нам претензий не было ни с одной, ни с другой стороны. Мы на своём уровне выполнили то, что хотели. Проблем не возникло», — сказал Карасёв в эфире программы «Свисток».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
РБ Лейпциг ФК Бешикташ Сергей Карасёв — Футбол Болельщики — Футбол Футбольное судейство
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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