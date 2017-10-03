«Енисей»: ждём ответа от «Барселоны», пока что они никак не отреагировали

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис прокомментировал шуточное сообщение клуба в соцсетях, в котором красноярцы пригласили «Барселону» принять участие в Футбольной национальной лиге.
«Появилась информация, что в свете политических событий „Барселона“ может сменить чемпионат, покинуть Ла Лигу. В связи с этим родилась идея пригласить сине-гранатовых в ФНЛ, где в данный момент выступает наш „Енисей“. Мы выдвинули специальное предложение, пошли на жертвы в виде того, что готовы отдать в аренду лучшего бомбардира клуба и лиги — Андрея Козлова. В данный момент ждём ответа испанского гранда. Пока они никак не отреагировали на наше предложение», — сказал пресс-атташе в эфире телеканала «Россия 24».
Пост «Енисея» можно посмотреть в «твиттере» клуба.
1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании. Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным, но президент Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что регион получил право на независимое государство. Многие бывшие и нынешние игроки «Барселоны» проголосовали за независимость Каталонии и осудили действия испанской полиции, которая не дала открыть некоторые участки для голосования и подавляла стихийные демонстрации.