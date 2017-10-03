Хёнесс: рассказал Гвардиоле, кто возглавит «Баварию», он остался доволен

Президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, что в личном разговоре сообщил экс-наставнику мюнхенской команды Хосепу Гвардиоле имя нового главного тренера клуба. На прошлой неделе «Бавария» уволила итальянского специалиста Карло Анчелотти.
«Я рассказал Пепу, кого мы назначим на пост главного тренера «Баварии» в ближайшее время. Он остался доволен», — приводит слова Хёнесса Abendzeitung.
По данным ряда немецких СМИ, фаворитом на должность наставника «Баварии» является экс-тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.
Анчелотти: в «Баварии» говорили, что я слишком мягкий и не знаю, как тренировать