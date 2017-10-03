Широков: очень надеюсь, что к нам в Высшей школе экономики присоединится Аршавин

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков рассказал об обучении в Высшей школе экономики по специальности спортивного менеджмента.
«Очень надеюсь, что к нам присоединится Аршавин. Со мной также получал образование Габулов — на тот момент он не играл, но зимой решил возобновить карьеру. Поэтому Вова пока приостановил обучение, но мы его ждём. Пусть он как можно дольше задержится в профессиональном футболе. Я точно знаю, что подал документы и будет обучаться на четвёртом потоке Дима Торбинский, если пройдёт собеседование. Наверное, пройдёт. Саша Кержаков, к сожалению, очень занят в этом году. Он не попадает. Но сказал, что в следующем году будет обязательно проходить. Алдонин тоже хотел, но, как и Габулов, возобновил карьеру.
Многие интересуются, и кого-то я сподвигаю, чтобы сюда шли. У нас же все хотят тренерами быть, только их уже больше 1000 выпустили, а команд всего 600. Поэтому я нацеливаю на то, что спортивный менеджмент сейчас очень сильно проседает и надо идти получать компетенции и развивать эту сферу», — сказал Широков.