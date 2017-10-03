Месси хотел, чтобы матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» прошёл со зрителями

Стали известны подробности принятого в раздевалке «Барселоны» решения провести домашний матч 7-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (3:0) без зрителей.
Напомним, матч, проходивший 1 октября, был под угрозой срыва из из-за референдума о независимости Каталонии.
Изначально руководство «Барселоны» было настроено на перенос игры, но против этого была лига.
Как сообщает Sport.es, первым выступил защитник Херард Пике, сказавший, что игру проводить нельзя ни при каких обстоятельствах. По его словам, то, что происходило на местах для голосования, является позором. С Пике согласился полузащитник сине-гранатовых Серхи Роберто.
Когда клуб узнал о возможных санкциях в виде лишения очков за отказ играть, в этом решении возникли сомнения. Нападающий Лионель Месси не хотел, чтобы клуб потерял шесть очков. Аргентинец хотел играть со зрителям и посмотреть, что произойдёт. В этом случае клубу также могли грозить санкции, если бы кто-то выбежал на поле и попытался сорвать матч.
В итоге президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу предложил играть за закрытыми дверями. Капитан команды Андрес Иньеста и другие футболисты посчитали это наилучшим вариантом, такого же мнения придерживался главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.
Ранее Marca утверждала, что Месси не участвовал в обсуждении проведения матча «Барселоны» в день референдума.