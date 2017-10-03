Копия «Золотого мяча» Роналду была приобретена на аукционе за € 600 тыс.

Копия «Золотого мяча» нападающего «Реала» Криштиану Роналду была продана на аукционе в рамках благотворительной акции, сообщает AS.
На благотворительном аукционе была выставлена единственная реплика «Золотого мяча», который Роналду получил по итогам 2013 года.
Покупателем стал один из богатейших людей Израиля — Идан Офер, заплативший за копию «Золотого мяча» € 600 тыс.
Полученные деньги пойдут в благотворительный фонд Make-A-Wish, помогающий серьёзно больным детям.
Напомним, 32-летний португалец является четырёхкратным обладателем «Золотого мяча».
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