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Копия «Золотого мяча» Роналду была приобретена на аукционе за € 600 тыс.

3 октября 2017, вторник. 22:28 Футбол

Копия «Золотого мяча» нападающего «Реала» Криштиану Роналду была продана на аукционе в рамках благотворительной акции, сообщает AS.

На благотворительном аукционе была выставлена единственная реплика «Золотого мяча», который Роналду получил по итогам 2013 года.

Покупателем стал один из богатейших людей Израиля — Идан Офер, заплативший за копию «Золотого мяча» € 600 тыс.

Полученные деньги пойдут в благотворительный фонд Make-A-Wish, помогающий серьёзно больным детям.

Напомним, 32-летний португалец является четырёхкратным обладателем «Золотого мяча».

Роналду посоревновался со звездой фристайла
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Золотой мяч
Новости. Футбол
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