Сборная Перу поедет в Аргентину со своей водой, так как опасается отравления

Сборная Перу поедет на выездной матч квалификации ЧМ-2018 с Аргентиной (6 октября) с запасом питьевой воды. Такое решение было принято тренерским штабом перуанцев в качестве предосторожности, так как врачи сборной и руководство опасаются отравления игроков, сообщает El Espectador.
За два тура до окончания южноамериканской квалификации ЧМ-2018 Перу и Аргентина ведут борьбу за четвёртое место, дающее прямую путёвку на турнир в России. В данный момент у обеих сборных по 24 очка, но Перу занимает четвёртое место по дополнительным показателям (7 побед — против 6 у Аргентины).
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