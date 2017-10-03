Коке: Пике? Эта тема уже немного надоела, мы сосредоточены на футболе

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Коке поделился мыслями о ситуации с защитником «Барселоны» и национальной команды Херардом Пике.
1 октября во время референдума о независимости Каталонии от Испании Пике раскритиковал мадридские власти, препятствовавшие проведению голосования. Защитник «Барселоны» проголосовал за отделение региона и призывал жителей Каталонии поступать так же.
«Пике? Эта тема уже немного надоела. Мы профессионалы и сосредоточены на футболе», — приводит слова Коке интернет-издание AS.
Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии