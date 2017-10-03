Фурсенко: в «Зените» спортивный принцип — кто сильнее, тот и играет

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина, отметившего наличие большого количества иностранцев в петербургском клубе.
«Мы всегда руководствуемся спортивным принципом. Кто сильнее – тот и играет. В еврокубках ограничений нет, вот мы и сыграли сильнейшим на тот момент составом. Как вы знаете, в Македонии было пять россиян на поле. Так что Роберто Манчини смотрит исключительно на текущую форму игроков, на их готовность.
Российские футболисты должны завоёвывать место в составе в конкурентной борьбе. Если они будут играть только потому, что у них российский паспорт, это будет неправильно, верно? Сейчас семеро наших футболистов вызваны в сборную России. То есть они не просто играют, а делают это здорово. И это возможно только в условиях конкуренции с сильными иностранными игроками, которые сейчас есть в «Зените». Увидите, это даст результаты и на чемпионате мира», — сказал Фурсенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Сергеем Фурсенко читайте на «Чемпионате».